Азаров: студенти мають навчитися думати

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Я думаю, що ніколи система освіти не перейде в ту систему, про яку Ви говорите (через Інтернет - УНІАН) з тієї простої причини, що сенс освіти не тільки в тому, щоб студенти отримали певний набір знань, але, перш за все, завдання освіти полягає в тому, що студенти повинні навчитися думати, аналізувати, робити свої власні висновки", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що цього може навчити тільки особисте спілкування з викладачем.

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"Саме тому я вважаю систему тестів не дуже гарною з погляду пошуку обдарованої молоді, здатної розвивати науку, і нам треба думати про коригування цієї системи. Ще раз підкреслюю, що сума знань зовсім не еквівалентна освіченості людини", - підкреслив глава уряду.