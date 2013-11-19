Пшонка каже, що офшори Тимошенко і Лазаренка не обмежуються $500 мільйонами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

За його словами, крім двох рахунків, які було виявлено міжнародною юридичною організацією і на яких зберігається понад 500 млн дол., знайдено ще дані щодо незаконного переведення коштів, матеріали щодо них будуть оформлені і передані до Женевського суду.

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На уточнююче запитання, про які суми в цих матеріалах іде мова, Пшонка відповів, що там фігурують “ще мільйони доларів”.

В той же час генпрокурор зазначив, що на даний час не можна сказати, скільки часу необхідно для повернення цих коштів в Україну.

Як наголосив генпрокурор, Україна вперше за роки свого існування стикається з такою процедурою повернення грошей, і, як відомо, у цих справах необхідно спочатку, щоб банки розкрили рахунки, потім щоб було встановлено, хто, коли, де, для кого, з якою метою перераховував гроші.

“Тому не один день, не один місяць, не одне півріччя це питання займе часу”, - зазначив Пшонка.

Він також зауважив, що зі свого боку Генпрокуратура України зацікавлена у співпраці в цьому питанні з генпрокуратурою Швейцарії, й цієї домовленості було досягнуто.

“Але всю роботу проводить Міністерство зборів і доходів, але і Генпрокуратура в стороні стояти не буде”, - сказав Пшонка.

Як повідомлялося у ЗМІ, Кабінет міністрів України започаткував процедуру повернення до України грошей, які, на його думку, «незаконно відібрали у народу України» екс-прем’єр-міністри Лазаренко і Тимошенко. Якщо владі це вдасться, бюджет поповниться на суму 4,1 млрд грн.

За інформацією ЗМІ, левову частку цієї суми становлять 477 млн дол., які були заморожені на рахунках Лазаренка у 2006 р., коли його було засуджено американським судом. Тоді екс-прем'єра засудили на 9 років за фінансові махінації і оштрафували на 10 млн дол., а доля 477 млн дол. залишилася нез’ясованою. Досі вважалося, що, швидше за все, ці мільйони конфіскує Департамент юстиції США, проте, за словами джерела, Кабмін вже подав клопотання з проханням повернути їх Україні.

Також Кабмін планує направити позов до суду Женеви про повернення 25 млн дол. За інформацією джерела, головним фігурантом у цьому позові є Тимошенко. Цей позов пред'являється одному з швейцарських банків, який, за неофіційною інформацією, контролюється Лазаренком. Через цей банк, згідно з позовом, Тимошенко, очолюючи уряд в 2008-2010 роках, «відмивала гроші у великих обсягах ... особисто одержуючи величезні суми державних грошей».

Крім того, Кабмін має намір претендувати на суму, яку виручать від продажу вілли Лазаренка у Каліфорнії.