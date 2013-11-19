Пшонка каже, що офшори Тимошенко і Лазаренка не обмежуються $500 мільйонами
Фахівці міжнародної юридичної організації, до яких про допомогу звернулося Міндоходів, знайшли ще матеріали, які вказують на незаконне виведення Юлією Тимошенко та Павлом Лазаренком коштів на рахунки іноземних банків
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.
За його словами, крім двох рахунків, які було виявлено міжнародною юридичною організацією і на яких зберігається понад 500 млн дол., знайдено ще дані щодо незаконного переведення коштів, матеріали щодо них будуть оформлені і передані до Женевського суду.
Читайте також: Пшонка: Тимошенко можна було посадити ще за Кучми
На уточнююче запитання, про які суми в цих матеріалах іде мова, Пшонка відповів, що там фігурують “ще мільйони доларів”.
В той же час генпрокурор зазначив, що на даний час не можна сказати, скільки часу необхідно для повернення цих коштів в Україну.
Як наголосив генпрокурор, Україна вперше за роки свого існування стикається з такою процедурою повернення грошей, і, як відомо, у цих справах необхідно спочатку, щоб банки розкрили рахунки, потім щоб було встановлено, хто, коли, де, для кого, з якою метою перераховував гроші.
“Тому не один день, не один місяць, не одне півріччя це питання займе часу”, - зазначив Пшонка.
Він також зауважив, що зі свого боку Генпрокуратура України зацікавлена у співпраці в цьому питанні з генпрокуратурою Швейцарії, й цієї домовленості було досягнуто.
“Але всю роботу проводить Міністерство зборів і доходів, але і Генпрокуратура в стороні стояти не буде”, - сказав Пшонка.
Як повідомлялося у ЗМІ, Кабінет міністрів України започаткував процедуру повернення до України грошей, які, на його думку, «незаконно відібрали у народу України» екс-прем’єр-міністри Лазаренко і Тимошенко. Якщо владі це вдасться, бюджет поповниться на суму 4,1 млрд грн.
За інформацією ЗМІ, левову частку цієї суми становлять 477 млн дол., які були заморожені на рахунках Лазаренка у 2006 р., коли його було засуджено американським судом. Тоді екс-прем'єра засудили на 9 років за фінансові махінації і оштрафували на 10 млн дол., а доля 477 млн дол. залишилася нез’ясованою. Досі вважалося, що, швидше за все, ці мільйони конфіскує Департамент юстиції США, проте, за словами джерела, Кабмін вже подав клопотання з проханням повернути їх Україні.
Також Кабмін планує направити позов до суду Женеви про повернення 25 млн дол. За інформацією джерела, головним фігурантом у цьому позові є Тимошенко. Цей позов пред'являється одному з швейцарських банків, який, за неофіційною інформацією, контролюється Лазаренком. Через цей банк, згідно з позовом, Тимошенко, очолюючи уряд в 2008-2010 роках, «відмивала гроші у великих обсягах ... особисто одержуючи величезні суми державних грошей».
Крім того, Кабмін має намір претендувати на суму, яку виручать від продажу вілли Лазаренка у Каліфорнії.