Пшонка: Тимошенко можна було посадити ще за Кучми
23:23, 18 січня 2013Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка вважає, що розслідування кримінальних справ проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яке триває і зараз, можна було б закінчити ще за часів президентства Леоніда Кучми.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
“Так, раніше можна було закінчити розслідування цих кримінальних справ - і організація вбивства Щербаня, розкрадання коштів, ухилення від податків”, - сказав В.Пшонка.
На його думку, “на той час ще треба було попрацювати ефективно, якісно, професійно, з авторитетністю про відповідальність перед державою... Але такі справи архівів не мають”.
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