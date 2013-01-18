Пшонка: Тимошенко можна було посадити ще за Кучми

23:23, 18 січня 2013
Політика
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка вважає, що розслідування кримінальних справ проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яке триває і зараз, можна було б закінчити ще за часів президентства Леоніда Кучми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Так, раніше можна було закінчити розслідування цих кримінальних справ - і організація вбивства Щербаня, розкрадання коштів, ухилення від податків”, - сказав В.Пшонка.

На його думку, “на той час ще треба було попрацювати ефективно, якісно, професійно, з авторитетністю про відповідальність перед державою... Але такі справи архівів не мають”.

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