Пшонка: Тимошенко можна було посадити ще за Кучми

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Так, раніше можна було закінчити розслідування цих кримінальних справ - і організація вбивства Щербаня, розкрадання коштів, ухилення від податків”, - сказав В.Пшонка.

На його думку, “на той час ще треба було попрацювати ефективно, якісно, професійно, з авторитетністю про відповідальність перед державою... Але такі справи архівів не мають”.