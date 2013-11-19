Лавров звинуватив ЄС у "безпардонному тиску" на країни Східного партнерства

"Якщо вже порівнювати цю нашу чесну і товариську позицію з тим, що роблять деякі представники Європейського союзу, то, напевно, з того боку чиниться якраз достатньо безпардонний тиск на фокусну державу, і робиться заява на зразок - ви мусите обирати : або назад в темне минуле, або з нами у світле майбутнє" , - цитує Лаврова РІА Новости.

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За його словами, "ніхто ніколи з Євросоюзу не вимовив тієї фрази, з якої ми починаємо виклад своєї позиції щодо "Східного партнерства " . " Це суверенний вибір кожної конкретної держави ". Жоден єврочиновник такої фрази не вимовив. Вони кажуть: ви повинні зробити вибір, але вибір на користь Євросоюзу, інакше ви пропадете", - зазначив він.