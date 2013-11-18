Меркель: ЄС повинен надавати східним сусідам підтримку в торговельних конфліктах з Росією

Канцлер ФРН Ангела Меркель на саміті "Східного партнерства", який пройде 28-29 листопада у Вільнюсі, виступатиме за те, щоб ЄС надавав своїм східним сусідам конкретну підтримку в торговельних конфліктах з Росією.

Як заявила керівник німецького уряду, виступаючи у понеділок на позачерговому засіданні бундестагу, через тиск з боку Москви східним партнерам ЄС рішення про зближення з Євросоюзом дається нелегко, передає РІА «Новости».

«Я у Вільнюсі виступатиму за те, щоб ЄС протиставляв цьому тиску конкретні шанси і фактичну солідарність. Чи то можливість збуту продуктів, які, наприклад, не дозволяють ввозити до Росії, чи широка допомога в розробці системи енергопостачання», - підкреслила Меркель.

Вона зазначила, що якщо Київ виконає умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, така підтримка має бути надана й Україні. Однією з найскладніших для України умов для підписання документа є звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко, кримінальне переслідування якої Брюссель вважає проявом вибіркового правосуддя в країні.

"Держави самостійно приймають рішення про майбутній напрям свого розвитку. Права вето у третіх осіб немає", - заявила канцлер ФРН.

Меркель додала, що порушувала це питання в ході розмов з Президентом РФ Володимиром Путіним і запевняла його, що "Східне партнерство" або двосторонні угоди окремих країн з ЄС не направлені проти Росії.