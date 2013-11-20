Сьогодні у депутатів останній шанс законодавчо вирішити питання Тимошенко - ЗМІ

Цей документ, а також закони "Про прокуратуру" та "Про внесення змін до виборчого законодавства" будуть розглядатися в четвер вранці. Проте вчора представники опозиції і парламентської більшості змогли домовитися тільки про терміни лікування ув'язнених за кордоном - до року з можливістю продовження ще на рік. Члени робочої групи констатували, що надії на внесення спільного законопроекту вже немає, пише Комерсант - Україна .

Незважаючи на те що представники опозиції погодилися затвердити їх в редакції Партії регіонів ( ПР) , законопроект про лікування ув'язнених за кордоном вчора не був готовий. "Ми пішли на всі можливі компроміси. Редакція законопроекту, підготовленого членами робочої групи від опозиції, цілком відповідає концепції Партії регіонів", - заявив глава фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк. Вчора вранці опозиційні депутати скаржилися журналістам , що глава робочої групи Геннадій Васильєв (Партія регіонів) не поспішає скликати засідання . "Хтось напустив на адміністрацію президента фобію про те, що Юлія Тимошенко з'явиться на саміті у Вільнюсі , якщо зможе виїхати до Німеччини. Звичайно , тоді вона там буде фігурою номер один", - пояснив "Комерсанту" заминку на початку роботи групи народний депутат Геннадій Москаль ("Батьківщина"). У Партії регіонів спростовували припущення опонентів. Обговорення законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном продовжилося в 14.00, після того як Геннадій Васильєв раптово скликав групу. Втім, злагодженої роботи не вийшло.

Володимир Олійник зажадав від колег "негайно" розглянути пропозиції до законопроекту від ряду громадських організацій , які в понеділок передав робочій групі народний депутат Валерій Пацкан (УДАР). Представники опозиції безуспішно намагалися переконати опонентів почати роботу. До кінця засідання робочої групі вдалося узгодити тільки одне питання - про терміни лікування за кордоном.

До питання про виплату компенсації народні депутати не дійшли - Геннадій Васильєв закрив засідання . Андрій Кожем'якін заявив , що якщо в середу робоча група не підготує документ, то в четвер на голосування буде винесено законопроект N3599 авторства членів робочої групи від опозиції. "Цей законопроект буде розглянуто на засіданні комітету - у присутності спікера Володимира Рибака та представників Європарламенту Патріка Кокса та Олександра Кваснєвського , і в четвер ми поставимо його на голосування в залі - тоді буде видно, хто дійсно за інтеграцію в ЄС", - пригрозив пан Кожем'якін . Після засідання представники ПР не коментували перспективи подачі загального документа. "Зникла остання надія, що в четвер буде готовий до прийняття єдиний і узгоджений законопроект про лікування засуджених за кордоном", - констатував народний депутат Ігор Єремєєв (позафракційний).