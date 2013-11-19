Тимошенко можна звільнити і за чинним законодавством - політолог

Про це розповів заступник генерального директора центру імені Разумкова Валерій Чалий у ефірі "Ера-FM", пише Gazeta.ua.

"Є та ж 84 стаття кримінального кодексу, яка разом з іншими статтями регламентує можливість в разі хвороби звільнення від відбування покарання", - сказав Чалий.

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За його словами, Тимошенко не звільняють лише через політичні мотиви.

"Президенту, очевидно, невигідно брати на себе це рішення. Тому цей "м'яч" був перекинутий у парламент. Не найкраще "поле", я скажу, для ударів по воротах. А президент міг би досить швидко "забити цей гол". Сподіваюся, він зможе "вийти на заміну", - зазначив Чалий.

Нагадаємо, звільнення Тимошенко є умовою підписання угоди про асоціацію між Україною а Європейським Союзом.

Представник глави дипломатії ЄС Кетрін Ештон - Майя Косьянчич заявляє, що немає іншого часу для підписання угоди про Асоціацію, крім саміту у Вільнюсі.