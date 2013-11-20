Стали відомі розміри і колір бюлетенів на довиборах 15 грудня

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеню повторних виборів, що відбудуться 15 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

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Ширина бюлетеню становитиме 20 сантиметрів, довжина у 94 та 223 окрузі по одному метру, у 194 та 197-му — 50 сантиметрів, у 132 — 40 см. Текст бюлетеню друкуватиметься державною мовою на одному аркуші світло-зеленого кольору, лише з одного боку з використанням видимих та невидимих захисних фарб, які змінюють свої фізичні характеристики під дією ультрафіолетового та інфрачервоного опромінювання, графічно-захисних елементів, а також з проставленням номеру виборчої дільниці захисною фарбою, яка проявляється на звороті виборчого бюлетеню. Прізвища кандидатів будуть внесені в бюлетень в алфавітному порядку.