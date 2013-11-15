ЦВК сподівається, що деякі кандидати відмовляться від участі у виборах

Кількість кандидатів у народні депутати на повторних виборах 15 грудня у п’яти округах є дещо більшою, ніж очікувала Центральна виборча комісія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після засідання ЦВК сказав журналістам голова комісії Михайло Охендовський.

“Ця кількість є більшою, ніж та, яку ЦВК закладала у свої розрахунки щодо потреби фінансування цих виборів. Якщо всі ці кандидати будуть приймати участь у передвиборчій агітації і будуть продовжувати приймати участь у балотуванні, то ЦВК доведеться збільшувати видатки на оплату агітації за рахунок коштів державного бюджету”, - наголосив голова ЦВК.

Водночас він вважає досить високою вірогідність того, що багато кандидатів переглянуть перспективи своєї участі у виборах і відмовляться від балотування.

За словами Охендовського, жодного ажіотажу в останній день подачі документів - 14 листопада до 24.00 не спостерігалося.

При цьому він нагадав, що до 24.00 16 листопада ЦВК чекатиме виправлених документів від кандидатів, які вже їх подали.

Охендовський повідомив, що до ЦВК надійшло 268 заяв на реєстрацію кандидатами у народні депутати, і ЦВК вже розглянула 228 заяв.

За словами Охендовського, відмовлено в реєстрації 36 кандидатам у народні депутати, на розгляді ЦВК ще перебуває 40 заяв.

Він уточнив, що по 94-му округу надійшло 94 заяви від кандидатів у депутати, 83 зареєстровано, 9 кандидатам відмовлено в реєстрації, реєстрацію одного кандидата було скасовано, на розгляді ЦВК перебувають ще 12 заяв.

У 132-му окрузі надійшла 21 заява для реєстрації, 11 кандидатів зареєстровано, 4 відмовлено, один кандидат подав заяву про відмову брати участь у виборах, 5 заяв перебуваюьб на розгляді ЦВК.

У 194-му окрузі надійшло 23 заяви, ЦВК зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати, двом відмовила в реєстрації, 4 заяви лишаються на розгляді. Крім того, за словами Охендовського, реєстрацію одного кандидата в цьому окрузі скасовано за його власною заявою.

У 197-му окрузі надійшло 24 заяви, зареєстровано 14 кандидатів, шістьом відмовлено в реєстрації, 4 заяви перебувають на розгляді ЦВК.

У 223-му окрузі надійшло 96 заяв, зареєстровано 66 кандидатів, 15 відмовлено, 15 заяв лишаються на розгляді ЦВК.