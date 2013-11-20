Виборчий кодекс України необхідно ухвалити до наступних виборів Ради - голова ЦВК

Про це, як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Троєм Лулашником, співробітниками Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, а також експертом проектів офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

«Виборчий кодекс, проект якого вже напрацьовано, безумовно, є прогресивним документом, і його прийняття може стати черговим кроком у розвитку виборчого законодавства України», - сказав Охендовський.

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Проте, на його думку, Кодекс, незалежно від дати його прийняття, навряд чи раз і назавжди вирішить всі існуючі проблеми, в тому числі головну із них – проблему стабільності виборчого законодавства.

“Тому до кодифікації такого законодавства Україні необхідно напрацювати та перевірити практикою зміни до законів про вибори народних депутатів, а особливо – про місцеві вибори. Адже саме він сьогодні викликає найбільше занепокоєння з урахуванням досвіду 2010 року. І не тільки у членів Центральної виборчої комісії, а й у політичному середовищі, і в суспільстві в цілому”, - сказав голова ЦВК.