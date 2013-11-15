В ЦВК розгледіли нову технологію зриву виборів у 5 округах

Про це заявив заступник глави Центральної виборчої комісії Андрій Магера в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Зараз дуже багато говорять про можливі зриви виборчого процесу в тих чи інших округах, але нажаль, дуже мало хто говорить про таку технологію потенційну зриву, як занадто велику кількість кандидатів в округах", - зазначив він.

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"Нагадаю, 75 кандидатів у 94-му окрузі та 65 - у 223-му. Виникає питання: яким чином друкувати виборчий бюлетень? Чи це не може бути насправді способом зриву виборчого процесу?", - уточнює чиновник.

Вибори депутатів до Верховної Ради у 5 проблемних округах, де не були визначені переможці у 2012 році, мають відбутися 15 грудня.