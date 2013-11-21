Євросоюз програв Україну Росії - польський депутат

Європейський Союз зазнав поразки у боротьбі з Російською Федерацією за втягнення України у свою сферу впливу.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку сьогодні в ефірі TVN24 висловив заступник голови комісії у закордонних справах Сейму Польщі, депутат від опозиційної партії "Закон та справедливість" (PIS) Кшиштоф Щерський, коментуючи провальне голосування у Верховній Раді України за законопроекти, які могли б надати засудженій екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко виїхати за кордон на лікування.

Депутат також розкритикував польську владу за недостатньо активні зусилля, спрямовані на підтримку євроінтеграції України.

"Не лише Євросоюз, але й Польща зазнала поразки, бо Польща мала бути значно активнішою на двосторонньому рівні", - сказав Щерський.

Він зазначив, що польська влада не використала можливостей попереднього саміту "Східного партнерства", котрий відбувся за головування Польщі в Євросоюзі, та спільного з Україною фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

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"Саміт "Східного партнерства" у Варшаві завершився фіаско, а Євро-2012 не принесло таких політичних наслідків, яких можна було очікувати, а саме таких, котрі б продемонстрували, що Україна та ЄС - одне ціле", - сказав депутат.

Щерський також заявив, що польська влада втратила вплив на Україну, який мала раніше, за президентів Леха Качинського та Олександра Квасневського.

Депутат також зауважив, що Росія, котра заохочує Україну приєднатися до Митного союзу, нічого не вимагає від українців, на відміну від європейців.

"ЄС в цій угоді не лише щось пропонує, але теж вимагає від України. Російська сторона не вимагає, а лише пропонує. Змінила тактику із залякування на заохочування", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не ухвалила жодного з 6 законопроектів щодо вирішення «питання Тимошенко» і не розглядала євроінтеграційний закон про прокуратуру.

МЗС Польщі після провального голосування у Верховній Раді повідомив, що все-таки сподівається на компроміс в цій справі.

Також сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейською співдружністю з атомної енергії та їх державами-членами.