Рада провалила всі законопроекти по Тимошенко, опозиція скандує "Ганьба!"

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення голосування за всі 6 законопроектів, жоден з яких так і не був підтриманий і, відповідно, всі вони вважаються відхиленими, народні депутати з трьох опозиційних фракцій встали зі своїх місць і почали скандувати: “Ганьба!”.

Так, за законопроект позафракційного народного депутата Анжеліки Лабунської «Про внесення змін у статтю 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі» (реєстраційний номер 3461), проголосували 194 народних депутата із 419, зареєстрованих у сесійній залі. Від фракції Партії регіонів “за” проголосував один депутат, з “Батьківщини” - 89, «УДАРу» — 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ - 0, позафракційних - 28.

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За законопроект лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока "Про заборону вибіркового правосуддя та зняття перешкод до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами" (№3479) проголосували 192 народних депутата із 417, зареєстрованих в сесійній залі. Від фракцій ПР і КПУ “за” не проголосував жоден депутат, “Батьківщина” - 90, «УДАРу» — 41, ВО “Свобода” - 35, позафракційних — 26.

За законопроект позафракційного депутата Сергія Міщенка “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування засуджених за кордоном” проголосували 195 народних депутатів із 418, від ПР “за” проголосував 1, “Батьківщини” - 90, «УДАРу» — 41, ВО «Свобода» - 35, КПУ - 0, позафракційних - 28.

За законопроект позафракційного депутата Володимира Купчака «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо гуманізації законодавства про попереднє ув'язнення та забезпечення конституційних прав і свобод осіб, взятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, а також засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я за межами установ виконання покарань)» (реєстраційний номер 3526) проголосували 193 народних депутати із 417. Від ПР “за” проголосували — 1, “Батьківщини” - 90, «УДАРу» — 40, ВО «Свобода» - 35, КПУ — 0, позафракційні — 27.

За законопроект позафракційного депутата Олега Ляшка «Про звільнення Тимошенко Юлії Володимирівни від подальшого відбування покарання» проголосували 190 депутатів із 417 зареєстрованих. Від ПР “за” проголосував — 1, “Батьківщини” - 90, «УДАРу» - 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ — 0, позафракційні — 23.

За законопроект Андрія Кожем'якіна та групи опозиційних депутатів "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації принципу гуманізму при виконанні окремих видів покарань" (№3599) проголосували 195 народних депутатів із 415. Від ПР — 1, “Батьківщини” - 90, «УДАРу» — 41, ВО “Свобода” - 35, КПУ — 0, позафракційні — 28.