Кабмін не мав повноважень приймати рішення про призупинення асоціації з ЄС - експерт

Кабінет міністрів України не мав повноважень і компетенції приймати рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Про це заявив експерт з міжнародних питань Василь Філіпчук в ефірі «5 каналу».

«Дане розпорядження Кабінету міністрів є юридично абсолютно нікчемним. У нас є закон про міжнародні договори. Цей закон, ст. 5 і 7 чітко розписує компетенції уряду і Президента в підготовці подібних договорів. Іншими словами, Кабмін не мав права приймати таке рішення... Кабінет міністрів не мав компетенції приймати таке рішення... Даним рішення Кабінет міністрів бере на себе політичну відповідальність. Якщо ви не погоджуєтеся з тими чи іншими умовами, чому ви берете на себе відповідальність за такий геополітичний розворот?», - підкреслив Філіпчук.

За його словами, дана постанова Кабміну містить фактичні помилки. «Якщо ви візьмете цю назву Угода про асоціацію і текст даної постанови, вони відрізняються» , - зазначив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

«З метою вжиття заходів щодо забезпечення національної безпеки України, більш детального вивчення та розробки комплексу заходів, які необхідно здійснити для відновлення втрачених обсягів виробництва та напрямків торговельно-економічних відносин з Російською Федерацією та іншими державами-членами Співдружності Незалежних Держав, формування належного рівня внутрішнього ринку, що забезпечує паритетні відносини між Україною та державами-членами Європейського Союзу, що є базовим принципом міжнародного права і основою економічної безпеки держави... Призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку, і дію рішення Кабінету Міністрів України від 18 вересня в 2013 р. "Про підготовку до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом та його державами-членами, з іншого боку», - йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 905-р від 21 листопада.

Сьогодні, 21 листопада, у Відні Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна продовжує шлях євроінтеграції.

Він зазначив, що Україна зробила велику роботу на цьому шляху. "Мені приємно відзначити, що під час мого польоту в парламенті був прийнятий ще один важливий закон", - сказав Янукович, пообіцявши, що в Україні цей шлях буде продовжений.

Реагуючи на висловлювання свого австрійського колеги, який порівняв євроінтеграцію України зі сходженням на високу гору і сказав, що зараз Україні залишилося лише 50 метрів, Янукович зазначив, що відстань трохи більша і вона найважча і відповідальна.

"Той невеликий проміжок часу, за який Україна пройшла дуже непростий шлях, він нам дав можливість сьогодні уявити, що цей шлях позитивний для України... Ми пройшли за короткий проміжок часу дуже великий шлях. Я хочу сказати, що ми не бігли, і не втомилися за цей час, ми пройшли швидко, але пройшли таким чином, щоб на цьому шляху побачити реально об'єктивну оцінку всього того, що ми робили. Ми не розчаровані цією роботою. Більше того, я переконаний, що нас це ще більше надихає йти далі цим шляхом", - сказав Янукович.

"Якщо робити таке порівняння, як зробив Президент Фішер, про досягнення вершини і т.д., то я можу сказати, що нам ще далеко до вершини йти, і я переконаний, що ми пройшли ще невелику відстань, відстань для того, щоб побачити цю вершину. Видна вона чи не видна - зараз ще важко сказати, головне зрозуміло, що ми пройшли, можливо, найлегшу ділянку",- сказав Янукович, додавши, що чим далі йти - тим важче і більше перешкод.

Але, за словами Януковича, Україну це не лякає, і в України є впевненість, що країна йде вірним шляхом. «І ми далі будемо йти по шляху європейської інтеграції», - сказав Президент.

18 вересня цього року Кабмін на черговому засіданні схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 сторони парафували Угоду про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово звучала критика ситуації в Україні, зокрема, застосування до колишніх членів уряду вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.