Україна може повернутися до роботи над підписанням Угоди з ЄС через півроку - прем`єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер».

«Ми закликаємо поставитися до цього з розумінням, сісти (ЄС, РФ і Україні - УНІАН) за стіл переговорів, і обговорити ціну на газ, і зняття торговельних бар`єрів, відновлення обсягів торгівлі і потім - відновлення переговорного процесу», - сказав Азаров.

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«Я нічого трагічного в цьому рішенні не бачу. І абсолютно ніякої трагедії не бачу, не бачу нічого історичного в цьому питанні, якщо ми через півроку повернемося до цього питання», - підкреслив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.