Азаров запевняє, що призупинення євроінтеграції не є історичною подією

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не вважає, що рішення про призупинення роботи над підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом не є історичним для країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер».

Відповідаючи на запитання ведучого, чи є це історичним рішенням, Азаров сказав: «Ну, звичайно, ні».

Прем'єр зазначив, що, швидше за все , мало кого цікавить, доля України.

«Вони все сприймають Україну як об'єкт, а не суб'єкт політики. І ось Україна зараз проявила свою власну думку. Що стосується історичності моменту, переговори про укладення цієї Угоди велися 5 років. Вони могли бути підписані в 2010, в 2011, 2013 році. Були різні причини, чому вони відкладалися, і ніхто з цього не робив ніякої сенсації. Тому що вони відкладалися не з нашої причини», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що пройде час, і «ми усунемо спірні питання, які у нас на сьогоднішній день є».

«Вони для нас є життєво важливими ... А чому ми не вправі прийняти рішення, яке відповідає на сьогодні нашим національним інтересам? От і все» , - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.