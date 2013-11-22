Прем`єр називає «маніпуляціями» заяви про відмову України від євроінтеграції

Про це він заявив в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер».

Зокрема, коментуючи заклик екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко скликати позачергове засідання РНБО і ухвалити рішення про підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Азаров назвав «маніпуляціями заяви про відмову України від євроінтеграції», заявив, що не бачить підстав для проведення такого засідання.

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«А уряд у будь-якому випадку говорить народу правду, якою б вона не була», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення припинити процес підготовки до висновку Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.

22 листопада Тимошенко призвала Президента Віктора Януковича скликати позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони і ухвалити рішення про підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

“Віктор Федорович, я раджу Вам і прошу Вас якнайскоріше зібрати Раду національної безпеки і оборони, вислухати з батьківською увагою, як Ви умієте, всі сумніви Вашого уряду щодо ускладнень відносин з Росією, визнати, що Ви розумієте їх щире хвилювання, і негайно на позачерговому засіданні РНБО ухвалити рішення про підписання Угоди про асоціацію”, - йдеться в листі Тимошенко до Януковича.