Азаров заперечує тиск Росії на Україну з питання асоціації

Прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначає, що заява про те, що Україна припинила переговори з підписання Угоди про асоціацію з Європейським союзом через шантаж Російської федерації не відповідають дійсності.

Зокрема, коментуючи інформацію в ефірі програми Шустер live на телеканалі «Інтер», що Президент України Віктор Янукович у телефонній розмові з президентом Литви Далею Грібаускайте заявив про шантаж РФ , Азаров сказав: «Я не знаю зміст розмови . Але я не думаю, що наш Президент саме так говорив » .

Прем'єр також розкритикував поведінку опозиції, викликане рішенням уряду про призупинення роботи над асоціацією з ЄС.

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«Мене запросили на засідання Верховної Ради, щоб я дав інформацію, чому уряд прийняв таке рішення (про припинення роботи - УНІАН). Я підготувався і в своєму виступі постарався викласти ті аргументи , причини , які спонукали уряд прийняти таке рішення. Ви думаєте, мене захотіли слухати?

Прем'єр -міністр продовжив, що «з першої ж хвилини виступ перервали. А через пару хвилин у залі стояв такий шум , що практично неможливо було говорити . Ніхто мене не слухав. Тому що їх абсолютно не цікавить реальні правдиві причини прийняття рішення. Їм потрібна ідеологія, спекуляції, привід , щоб збурювати людей. Я прямо сказав , що вони звикли брехати і на брехні будувати політику».

«Якщо я сказав невірні аргументи, ви можете спростувати їх. Це і передбачає цивілізована аргументація», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угода попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.