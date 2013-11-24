Діаспора закликала президента підписати угоду з ЄС

Відповідне звернення оприлюднив Світовий Конгрес Українців (СКУ)

Підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною підтвердить євроінтеграційний вибір України. Натомість, відмова тепер від унікальної можливості для підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та активізація діалогу з Росією щодо Митного союзу перекреслить євроінтеграційні прагнення українського народу, підірве суверенітет України, піднесе експансійні амбіції Росії та погіршить ситуацію щодо прав людини», - йдеться у звернені Світового Конгресу Українців.

На тему: "Євронаступ" передав Януковичу більше мільйона підписів за євроінтеграцію

Президент Конгресу Євген Чолій від імені СКУ закликає Януковича зробити правильний вибір на користь українського народу та підписати Угоду про асоціацію між ЄС і Україною.