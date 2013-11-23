"Євронаступ" передав Януковичу більше мільйона підписів за євроінтеграцію

Збір підписів тривав протягом трьох тижнів і відбувався у найбільших містах України.

Всього під стінами АП зібралося близько сотні чоловік з символікою України, ЄС та банером з надписом: «За європейське майбутнє», повідомляє сайт організації.

На думку ініціатора проведення Єврореферендуму Сергія Бондарчука, у українців ще є шанс, що Угоду буде підписано.

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«За останні три тижні ми зібрали більше 1 136 000 підписів в підтримку євроінтеграції, це прямий наказ, вимога до влади: не відходити від євроінтеграційного курсу, тому що ми обираємо Європу. Ми це зробили ще 9 років назад під час помаранчевого Майдану. Я впевнений, що у нас ще є час для того, щоб змусити владу підписати Угоду про асоціацію. Тільки від нашої сили, від нашого характеру залежить те, чи влада нас почує, адже вона чує тільки позицію сили», - сказав під час акції Бондарчук.

Він також закликав українців захистити свій європейський вибір на Євромайдані.

«Акції на підтримку євроінтеграції мають продовжуватися до 29 листопада. Закликаю громадян підтримати Євромайдан сьогодні і 24 листопада. Якщо Угода у Вільнюсі не буде підписана, ми повинні будемо заблокувати парламент для того, щоб проросійська більшість не підписала угоду з Митним союзом», - заявив Бондарчук.

Після передачі підписів учасники заходу розгорнули великий прапор України – ЄС та попрямували колоною на Майдан Незалежності.