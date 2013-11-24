У Римі відбулися акції на підтримку євроінтеграції України та пам’яті жертв Голодомору

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля собору святої Софії вчора зібралося кілька десятків студентів з України, які навчаються у папських та італійських навчальних закладах, з гаслами: «Україно, ми з тобою!», «Українці в Італії - за євроінтеграцію!».

Як повідомила співорганізатор акції, студентка одного з римських вишів, редактор «Української газети» Мар‘яна Сороневич, учасники маніфестації зібралися біля собору, який є «серцем України в Римі, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, на знак протесту проти непідписання Україною угоди з Європейським Союзом».

«Ми живемо в Європі і бачимо переваги європейських цінностей. Ми за те, що Україна підписала угоду з ЄС», - заявила Сороневич.

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Присутні тримали державні прапори України і співали українські пісні, а також проводили збір підписів серед українців, які проживають в Італії, на підтримку євроінтеграції України.

За словами студентки Наталії Марчук, «зібрані підписи ми передамо на Майдан до Києва, щоб засвідчити підтримку закордонних українців підписанню угоди з ЄС».

На акції було оприлюднено лист - звернення українців Італії до народу України, в якому йдеться: «Проживаючи на території Італійської Республіки, ми маємо змогу оцінити всі переваги та недоліки членства в ЄС. Вважаємо, що Україна є європейською державою, а її стабільний розвиток напряму залежить від поглиблення співпраці з Європейським Союзом».

Також автори листа наголошують: «Ми звертаємося до тих, котрі вже сьогодні відстоюють право на майбутнє на майданах України, і до тих, хто ще не наважився приєднатися до акцій протесту: закликаємо вас висловити свою переконливу позицію щодо шляху, яким повинна рухатись Україна. Виходьмо на майдани і площі, без партійних знамен і пустих обіцянок. Давайте пояснимо тим, котрі самі вдягли на себе корону, що говорить народ і його потрібно слухати».

Десятки прихожан, які виходили із собору святої Софії у Римі після завершення літургії, ставили свої підписи під листом та приєднувалися до учасників акції.

Також у Римі вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, у соборі святої Софії відправили архієрейську божественну літургію за жертв Голодомору, яку очолив предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

За словами пасторального координатора для українських греко-католиків в Італії отця Марка, у спільній молитві взяли участь 15 єпископів з різних країн та понад 100 священослужителів. На літургії були присутні також представники дипломатичного корпусу.

«У спільній молитві єдналася уся наша помісна Українська греко-католицька церква, адже співслужили єпископи з Канади, США, Бразилії, з європейських країн та різних митрополій і єпархій української землі, а також численні священики, які служать у Римі та по всій Італії. Були присутні представники дипломатичного корпусу, зокрема, посол України в Італії та посли України і Польщі при Святому престолі», - повідомив отець Марко

«Християнська пам'ять не є пам’яттю злоби чи жалю, але перемінюється у молитву. І це дає нам можливість крокувати в майбутнє. Тому весь світ вшановує пам'ять жертв Голодомору під гаслом: «Ми пам’ятаємо, а світ визнає», - сказав глава УГКЦ. На завершення богослужіння він запалив велику Свічку пам‘яті. Присутні на літургії виклали у соборі з багатьох запалених свічок великий хрест на знак памяті жертв Голодомору.