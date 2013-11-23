Українці в Італії, Британії, Німеччини, Польщі та США збираються вийти на Євромайдани
Українці по всьому світу збираються вийти на вулиці на знак протесту проти згортання євроінтеграції України. Акції протесту вже заплановані на найближчі суботу та неділю у містах Італії, Великій Британії, Німеччини, Польщі, США.
Про це повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.
У Facebook одне за одним з’являються анонси майбутніх протестних акцій. Так, українців у Польщі кличуть вийти на пікет у Варшаві в неділю, 24 листопада. Акція на підтримку Угоди про асоціацію з ЄС має розпочатися о 13:30 під Посольством України у Польщі.
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«Будьте патріотами не лише онлайн! Підтримаємо наших братів та сестер, що вишли на майдани у Києві та інших містах України та поза її межами. Розповсюджуйте цю подію серед друзів, та приводьте їх із собою! Нас є багато, та незалежно від того де ми проживаємо чи народились ми – один народ, одна нація!», – закликають активісти українців, які знаходяться у Кракові. Там зустріч запланована на суботу. Після літургії о 11:30 і покладання квітів до меморіальної дошки жертвам Голодомору та українці рушать ходою до Українського Консульства у Кракові.
«Це може бути нова українська революція, а може – просто ще один важливий крок до прокидання українців від вічного сну під назвою “Хтось інший це за мене зробить”. Так чи інакше – Берлін приєднується! В неділю 24 листопада 2013 о 12-й годині збираємося біля Бранденбурзьких воріт. Приходьте на 15-20 хвилин раніше, щоб всім знайтися», - зазначено у запрошенні для українців у Німеччині.
Українці Італії також уже заявили про свій протест проти призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Перша акція протесту відбудеться завтра у Римі, біля базиліки св. Софія (Via di Boccea 478). О 16:00 там буде Літургія-Панахида за жертвами Голодомору. Опісля усі охочі зможуть підписати лист-звернення до українців на Майдані.
Український конгресовий комітет Америки закликає українців у Нью-Йорку до протесту. В суботу о 3:30 усіх небайдужих чекатимуть під будівлею Постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй.
Українці Великої Британії збираються у суботу о 12:00 на Парламентській площі у Лондоні. Усіх просять приходити із прапорами України та ЄС.
Як відомо, 21 листопада уряд оприлюднив розпорядження про призупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. У той же день увечері на Майдані Незалежності зібралися близько тисячі незгідних із рішенням влади. Наступного дня у Києві та обласних центрах України продовжились акції протесту.
Світовий Конгрес Українців уже засудив рішення владних структур України щодо зупинки процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та відновлення активного діалогу з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу.