Українці в Італії, Британії, Німеччини, Польщі та США збираються вийти на Євромайдани

Про це повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA.

У Facebook одне за одним з’являються анонси майбутніх протестних акцій. Так, українців у Польщі кличуть вийти на пікет у Варшаві в неділю, 24 листопада. Акція на підтримку Угоди про асоціацію з ЄС має розпочатися о 13:30 під Посольством України у Польщі.

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«Будьте патріотами не лише онлайн! Підтримаємо наших братів та сестер, що вишли на майдани у Києві та інших містах України та поза її межами. Розповсюджуйте цю подію серед друзів, та приводьте їх із собою! Нас є багато, та незалежно від того де ми проживаємо чи народились ми – один народ, одна нація!», – закликають активісти українців, які знаходяться у Кракові. Там зустріч запланована на суботу. Після літургії о 11:30 і покладання квітів до меморіальної дошки жертвам Голодомору та українці рушать ходою до Українського Консульства у Кракові.

«Це може бути нова українська революція, а може – просто ще один важливий крок до прокидання українців від вічного сну під назвою “Хтось інший це за мене зробить”. Так чи інакше – Берлін приєднується! В неділю 24 листопада 2013 о 12-й годині збираємося біля Бранденбурзьких воріт. Приходьте на 15-20 хвилин раніше, щоб всім знайтися», - зазначено у запрошенні для українців у Німеччині.

Українці Італії також уже заявили про свій протест проти призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Перша акція протесту відбудеться завтра у Римі, біля базиліки св. Софія (Via di Boccea 478). О 16:00 там буде Літургія-Панахида за жертвами Голодомору. Опісля усі охочі зможуть підписати лист-звернення до українців на Майдані.

Український конгресовий комітет Америки закликає українців у Нью-Йорку до протесту. В суботу о 3:30 усіх небайдужих чекатимуть під будівлею Постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй.

Українці Великої Британії збираються у суботу о 12:00 на Парламентській площі у Лондоні. Усіх просять приходити із прапорами України та ЄС.

Як відомо, 21 листопада уряд оприлюднив розпорядження про призупинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. У той же день увечері на Майдані Незалежності зібралися близько тисячі незгідних із рішенням влади. Наступного дня у Києві та обласних центрах України продовжились акції протесту.

Світовий Конгрес Українців уже засудив рішення владних структур України щодо зупинки процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною та відновлення активного діалогу з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу.