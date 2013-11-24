Опозиція вимагатиме дострокових парламентських виборів у разі зриву Угоди - Луценко
Опозиція вимагатиме проведення дострокових парламентських виборів, якщо Президент України Віктор Янукович не підпише на саміті у Вільнюсі Угоду про асоціацію з Європейським Союзом
Як передає кореспондент УНІАН, про це у виступі на віче на підтримку євроінтеграції України на столичній Європейській площі заявив екс-міністр внутрішніх справ, лідер руху “Третя республіка” Юрій Луценко.
“Ми маємо попередити: якщо Янукович не підпише Угоду про асоціацію з ЄС, ми будемо добиватися дострокових виборів у парламент”, - сказав Луценко.
На тему: У Києві почався 50-тисячний мітинг за євроінтеграцію
Він наголосив, що після проведення нових виборів до Верховної Ради «ми створимо європейську більшість у парламенті, і ця більшість змінить уряд і підпише Угоду про асоціацію з Євросоюзом».
"Сьогодні ми маємо пояснити владі: уряд Януковича, яким керує Азаров, має піти у відставку за зраду інтересів українського народу. І з завтрашнього дня він має бути заблокований", - цитує Луценка Українська правда.
"Ми повинні сказати, що влада має бути заблокована в разі неприйняття останніх європейських законів і разом з опозицією це маєте зробити ви", - сказав Луценко.