Опозиція вимагатиме дострокових парламентських виборів у разі зриву Угоди - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це у виступі на віче на підтримку євроінтеграції України на столичній Європейській площі заявив екс-міністр внутрішніх справ, лідер руху “Третя республіка” Юрій Луценко.

“Ми маємо попередити: якщо Янукович не підпише Угоду про асоціацію з ЄС, ми будемо добиватися дострокових виборів у парламент”, - сказав Луценко.

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Він наголосив, що після проведення нових виборів до Верховної Ради «ми створимо європейську більшість у парламенті, і ця більшість змінить уряд і підпише Угоду про асоціацію з Євросоюзом».

"Сьогодні ми маємо пояснити владі: уряд Януковича, яким керує Азаров, має піти у відставку за зраду інтересів українського народу. І з завтрашнього дня він має бути заблокований", - цитує Луценка Українська правда.

"Ми повинні сказати, що влада має бути заблокована в разі неприйняття останніх європейських законів і разом з опозицією це маєте зробити ви", - сказав Луценко.