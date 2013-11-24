У Києві почався 50-тисячний мітинг за євроінтеграцію

У центрі Києва, на Європейській площі розпочався мітинг на підтримку євроінтеграції України

Як передає кореспондент УНІАН, на площі присутні щонайменше 50 тисяч осіб. Європейська площа не може вмістити усю кількість людей, які ще продовжують прибувати. На тему: На Михайлівській площі мітингують проти "єврогомоінтеграції" Велика кількість людей розмістилися на пагорбі біля філармонії.

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