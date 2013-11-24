У Києві почався 50-тисячний мітинг за євроінтеграцію

13:26, 24 листопада 2013
Політика
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У центрі Києва, на Європейській площі розпочався мітинг на підтримку євроінтеграції України

Євромайдан у Києві / Фото: Дмитро Ларін

Як передає кореспондент УНІАН, на площі присутні щонайменше 50 тисяч осіб.

Європейська площа не може вмістити усю кількість людей, які ще продовжують прибувати.

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Велика кількість людей розмістилися на пагорбі біля філармонії.

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