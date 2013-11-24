Суд заборонив проведення акцій у Миколаєві та Кременчуці

Про це УНІАН повідомив мер міста Олег Бабаєв.

За його словами, 23 листопада до виконкому звернувся начальник міської міліції з листом, в якому повідомив про те, що в неділю, 24 листопада, на 12.00 щонайменше п'ять суспільно-політичних організацій із протилежними політичними поглядами запланували масові заходи в центрі Кременчука.

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«За таких умов, правоохоронні органи попередили нас, що в даний час існує ризик виникнення масштабних провокацій, масових заворушень, громадський порядок перебуває під очевидною загрозою й пряма відповідальність за це покладається на мене як на міського голову. За таких обставин, а також із метою збереження громадянського миру та спокою було ухвалено непросте рішення – в інтересах усіх кременчужан звернутися до судових органів і вимагати заборони всіх масових заходів цього дня. Наші спільні інтереси - безпека і добробут усіх кременчуцьких сімей без винятку і незалежно від політичних поглядів», - сказав мер.

У міліції Кременчука УНІАН підтвердили, що на сьогодні в центрі міста фактично на один час були заплановані заходи прихильників і противників євроінтеграції.

Також сьогодні було заборонено проведення акцій у місті Миколаєві, повідомляють НикВести

Окружний адміністративний суд Миколаївської області задовольнив позов виконкому Миколаївської міської ради за підписом віце-мера Юрія Андрієнка до організаторів Євромайдану, а також партій «Російський блок» і ПСПУ і, таким чином, заборонив проведення Євромайдану в Миколаєві.

Таке рішення було прийнято суддею Оксаною Малих в ніч з 23 на 24 листопада. Заборона триватиме до 7 січня.