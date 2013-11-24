Мітинги й акції відбуваються у Харкові, Чернігові та Сімферополі (фото)

Харків

У Харкові на Євромайдан вийшли близько 400 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить на майданчику перед пам'ятником Тарасу Шевченку на вулиці Сумській у центрі Харкова.

Учасники Євромайдану тримають національні прапори, прапори Європейського Союзу і транспаранти з написами:“Україна - це Європа, разом ми сила”, “Україна - крок у ЄС”.

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Захід розпочався з гімну Європейського Союзу, який на скрипці заграла одна з учасниць акції.

Поруч із пам'ятником Шевченку волонтери збирають підписи, якими учасники акції уповноважують Президента України Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті.

На майданчику працює інформаційна виставка колажів, дитячих малюнків з конкурсу “Ми - європейці”, інфографіки, де зображені переваги для України від підписання угоди з ЄС.

Організатори Євромайдану встановили фоторамку з написом “Я обираю ЄС”, у якій можуть сфотографуватися усі бажаючі.

Учасники Євромайдану виступають за запровадження в Україні європейської системи цінностей.

Чернігів

У Чернігові відбувається акція "Я обираю ЄС!".

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі Чернігова - у сквері імені Попудренка - зібралися понад 150 чоловік, які вимагають підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Промовці закликають людей, які вийшли на акцію, приводити родичів і друзів, адже лише разом можна домогтися змін.

У рамках акції проходить збір коштів на підтримку Євромайдану в Києві. У сквері розміщена фотовиставка "Чому я обираю ЄС" та "З чим позитивним я асоціюю ЄС".

Організатори акції ще вчора ввечері встановили намет і провели там ніч.

За словами керівника місцевого осередку "Демократичного альянсу" Ігоря Андрійченка, у наметі перебували 5 осіб, за ніч кілька разів до них підходили працівники міліції. Жодної протидії правоохоронці не чинили.

Також Андрійченко зауважив, що йому телефоном повідомили про рішення суду, який нібито заборонив проводити акцію, хоча відповідного документа до цього часу організатори не бачили.

За словами Андрійченка, поки не відомо достеменно, чи буде акція у Чернігові безстроковою, або ж її учасники розійдуться, а потім знову зберуться. "Усе залежить від сьогоднішніх рішень у столиці", - сказав він.

Сімферополь

У Сімферополі понад 2 тисячі осіб проводять мітинг на підтримку рішення Кабінету міністрів призупинити підготовку підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, у свою чергу, 200 осіб, серед яких, зокрема, прихильники Народного Руху України, Конгресу українських націоналістів й активісти Меджлісу кримських татар організували акцію на підтримку євроінтеграції України.

Перший мітинг проходить на центральній площі - імені Леніна, другий спочатку почався там же, але пізніше прихильники євроінтеграції пройшли центральною частиною Сімферополя до Представництва Президента України в Криму.

Учасники першого мітингу тримають плакати: «Не треба продавати - треба працювати», «Інтереси України і Криму - перш за все», «Я підтримую рішення уряду», «Не дозволимо Європі диктувати нам умови», прапори Партії регіонів, партії «Руський блок», прапори України та Криму.

«Ми нікому не дозволимо перекреслити наше спільне минуле, тому що без нього не може бути гідного сьогодення й майбутнього. Сподіваюся, ми здійснимо мрію багатьох кримчан і з’єднаємо Крим із Краснодарським краєм Росії мостом через Керченську протоку», - сказав на мітингу голова парламенту Криму Володимир Константинов.

При цьому він заявив, що Україні є чому повчитися у Європи, зокрема, стандартам життя. «Будувати свої відносини з ними ми повинні на рівноправних позиціях, а не виконувати односторонні умови й вимоги», - сказав Константинов.

Прихильники євроінтеграції тримають плакати «Крим за європейське майбутнє», прапори України, Євросоюзу та національні прапори кримських татар, а також скандують: «Ми - це Європа!».

Присутні вимагають відправити у відставку уряд Миколи Азарова, а від Президента Віктора Януковича – «набратися мужності поїхати до Вільнюса й підписати Угоду про асоціацію».