Після заклику Яценюка протестувальники передумали йти до АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на підході до вулиці Банкової, де розташована Адміністрація Президента.

Яценюк також закликав учасників акції вигукувати: “Ганьба!”.

Через кілька хвилин після цього з боку Банкової назустріч учасникам акції вибігли близько 100 молодиків та пробігли повз колону.

Мітингувальники до Адміністрації Президента не пішли, а рушили вниз, на Майдан Незалежності.

Водночас кілька чоловіків, які стояли на повороті до АП, почали закликати учасників віча йти до Адміністрації Президента.