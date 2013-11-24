Учасники віча ухвалили резолюцію про проведення акцій протесту до перемоги

Як повідомляє прес-служба партії ”Батьківщина”, про це йдеться у резолюції віча.

У документі зазначається: ”Незважаючи на те, що більшість громадян України прагне бути у вільній, демократичній та заможній європейській сім’ї народів, Партія регіонів 21 листопада провалила голосування за закони, які було необхідно прийняти для того, щоб забезпечити підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною і тим самим відмовилася припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко та реформувати правоохоронну систему. Уряд Азарова видав незаконне розпорядження, яким скасував процес підписання Угоди про асоціацію між Україною, ставши співучасником злочину проти українського народу. Злочинний режим Януковича пішов на свідоме та грубе порушення статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», якою передбачено інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі”.

”Антиукраїнський, антинародний режим Януковича не припиняє політичні репресії проти своїх опонентів та намагається позбавити Україну історичного шансу на реалізацію свого цивілізаційного вибору, перетворившись на головну перешкоду та гальмо європейської інтеграції. Їм не потрібне реальне запровадження європейських стандартів. Ця влада показала, що хоче лише одного – якомога довше правити і безкарно грабувати Україну. Ми втомилися від зрад, розчарувань, злиднів та безправ’я. Ми втомилися від сірості, безнадії, продажності чиновників і суддів. Ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій європейській державі, де панує свобода слова, повага до людини та її прав, де всі рівні перед законом”, - йдеться у резолюції.

”Докорінним чином змінити ситуацію та розпочати реальні зміни в Україні, запровадити європейські стандарти життя дозволяла Угода про Асоціацію з Європейським Союзом, за підписання якої виступає більшість громадян України. Але злочинною відмовою від підписання Угоди було виконано замовлення Кремля і розпочато поворот нашої держави в минуле, у бік Митного союзу та реставрації радянської імперії. Ми не дозволимо цій антиукраїнській владі торгувати Україною та вкрасти у нас і наших дітей європейське майбутнє”, - заявляють учасники віча.

Вони ухвалили наступні рішення: ”Вимагати відставки уряду Миколи Азарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення про відмову від курсу на європейську інтеграцію. Вимагати проведення 27 листопада позачергової сесії Верховної Ради України, на якій терміново розглянути та ухвалити всі необхідні євроінтеграційні закони, у тому числі про лікування засуджених за кордоном та про прокуратуру. Відповідне звернення трьох фракцій і необхідні підписи вже передані до Верховної Ради. У разі неспроможності Верховної Ради ухвалити необхідні закони, відмови парламентської більшості голосувати за них, добиватися розпуску парламенту та проведення позачергових виборів народних депутатів України. Вимагати від Президента України Віктора Януковича негайно скасувати рішення уряду Азарова, припинити політичні репресії, звільнити Юлію Тимошенко, відновити курс на європейську інтеграцію та підписати Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом на вільнюському саміті «Східного партнерства».

У разі відмови Президента виконати свої конституційні обов’язки та непідписання угоди опозиція буде добиватися імпічменту Президента Януковича ”за державну зраду, зрив підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом” та закликатиме всі демократичні країни світу ”негайно застосувати персональні санкції проти Януковича та представників його корумпованого режиму”.

Також учасники акції вирішили звернутися до керівників Європейського Союзу, голів держав та урядів усіх 28 країн його членів із закликом не закривати двері Україні в Європу, створити умови для підписання Угоди про асоціацію після зміни влади в країні.

Крім того, вирішено забезпечити координацію дій опозиції, громадськості та всіх українських проєвропейських сил, провести мобілізацію всіх партій, громадських організацій та громадян, які виступають за європейську інтеграцію України, для проведення акцій протесту до перемоги.