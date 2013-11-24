Угода про асоціацію може бути підписана на початку 2014 року - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров не виключає, що Угода про асоціацію з Європейським союзом може бути підписана під час саміту Україна-ЄС на початку 2014 року.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу ICTV.

За його словами заяву європейського комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле, що Угода про асоціацію може бути підписана на майбутньому саміті Україна-ЄС, «це свідчення того, що ніхто абсолютно в Європі не сприймає призупинення євроінтеграції, як трагедію».

Читайте також: РФ обіцяє відновити переговори щодо спірних газових контрактів - Азаров

«Як намагаються наші опозиціонери зараз. Вони будь-який привід використовують для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Насправді ЄС чудово розуміє нашу економічну ситуації. І заява Фюле про те, що ніякої трагедії тут немає і можна підписати Угоду на наступному саміті, говорить про те, що здоровий глузд є, що ми прийняли правильне рішення. Ми повинні знайти компенсатори. Ми не повинні не помічати проблем, які у нас є. Ми повинні вирішити ці проблеми, і підписати Угоду», - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Фюле заявив, що Угода про асоціацію може бути підписана на майбутньому саміті Україна-ЄС. «Ви не повинні бути вченими, щоб побачити, що наступна можливість для підписання - це саміт Україна-ЄС, дата якого ще не визначена, ми думаємо наприкінці зими - на початку весни», - сказав він у п`ятницю, 22 листопада, в Брюсселі в інтерв`ю журналістам.