РФ обіцяє відновити переговори щодо спірних газових контрактів - Азаров

Росія пообіцяла Україні відновити переговори щодо перегляду контракту 2009 року про закупівлю газу.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю.

«Ми упродовж цього періоду часу наполегливо переконували РФ піти на перегляд цього контракту. Зараз така обіцянка, за великим рахунком, є, і ми сподіваємося, що ми реалізуємо це в ході переговорів», - заявив Азаров.

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