РФ обіцяє відновити переговори щодо спірних газових контрактів - Азаров
19:31, 24 листопада 2013Політика
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Поки що обіцянка стосується тільки переговорів.
Азаров стверджує, що Росія обіцяє переглянути спірний контракт
Росія пообіцяла Україні відновити переговори щодо перегляду контракту 2009 року про закупівлю газу.
Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю.
«Ми упродовж цього періоду часу наполегливо переконували РФ піти на перегляд цього контракту. Зараз така обіцянка, за великим рахунком, є, і ми сподіваємося, що ми реалізуємо це в ході переговорів», - заявив Азаров.
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