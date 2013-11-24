РФ обіцяє відновити переговори щодо спірних газових контрактів - Азаров

19:31, 24 листопада 2013
Політика
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Поки що обіцянка стосується тільки переговорів.

Азаров і Медведєв

Росія пообіцяла Україні відновити переговори щодо перегляду контракту 2009 року про закупівлю газу.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю.

«Ми упродовж цього періоду часу наполегливо переконували РФ піти на перегляд цього контракту. Зараз така обіцянка, за великим рахунком, є, і ми сподіваємося, що ми реалізуємо це в ході переговорів», - заявив Азаров.

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