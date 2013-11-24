Хакери зламали блог Юрія Луценка

У неділю вдень у блозі Юрія Луценка на "Українській правді" з'явилася заява, що здивувала його читачів. Від імені політика хакери заявили про крах Євромайдана, пише "Комсомольская правда".

"Хтось зламав мій блог! І писав від мого імені! Тому повторюю своє звернення: Шановні співвітчизники! Українці! Те, у що перетворюється зараз мирна акція "Євромайдан", дискредитує нас перед світовою спільнотою. Зазначений розвиток подій не відповідає нашій стратегії. закликаю ВСІХ не піддаватися на провокації і повернутися на Європейську площу. Ми не дамо розколоти опозицію і дискредитувати наші євроінтеграційні демократичні принципи", - нібито написав політик.

Однак незабаром "Українська правда" повідомила, що запис в блозі не відповідає дійсності.

"Інформація, розміщена від імені Луценка, фальшива. Стався злом блогу. Приносимо вибачення", - зазначили у виданні.