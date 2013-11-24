В Луганську відбулася акція на підтримку євроінтеграції України з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію прийшли члени таких партій, як «Батьківщина», УДАР , ВО «Свобода», «Громадянська позиція» і Радикальна партія Олега Ляшка, представники громадських та правозахисних організацій.

Промовці відзначили користь курсу євроінтеграції для економіки України, наголошували на якості життя країн ЄС, на правових стандартах. Прозвучало також, що сам факт проведення в Луганську мітингу на підтримку Евромайдану - перемога, і стверджували, що всі прийшли взяти участь у мітингу добровільно, без оплати.

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А глава луганського ДемАльянсу Зоя Буйницька заявила, що в Луганську тепер щодня люди збиратимуться на підтримку ЄС до тих пір, поки Президент України Віктор Янукович не підпише у Вільнюсі Угоду.

Під час мітингу було проведено «фотосушку»: на натягнутій мотузці організатори прикріпили плакати з агітацією за євроінтеграцію України. Також усім бажаючим пропонувалося на наданих організаторами аркушах ватману написати свою думку про євроінтеграцію.

На мітингу також були присутні противники євроінтеграції, які розміщували на «фотосушці» свої плакати і писали на аркушах свою думку. Однак плакати та аркуші з написами противників євроінтеграції знищувалися організаторами мітингу невдовзі після їхньої появи.