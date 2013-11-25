Україна виступила за збереження формату "5+2" у придністровському врегулюванні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Леонід Кожара, виступаючи на черговому засіданні у форматі «5+2» щодо Придністровського врегулювання в Києві.

«Як країна-гарант і посередник Україна вважає, що переговорний формат «5+2» залишається головним інструментом для досягнення мети всеосяжного регулювання», - сказав Кожара.

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Він відзначив, що країни надалі готові продовжувати переговори, долати суперечності за столом переговорів як у міжнародному форматі «5+2», так і в прямому діалозі у форматі «1+1», на рівні керівництва, політичних представників і робочих груп експертів.

«Вважаємо вкрай важливим, щоб діалог між двома берегами Дністра мав регулярний характер, а також був розширений із використанням парламентського і громадського формату», - сказав Кожара.

За словами міністра, на порядку денному - логічне завершення вирішення питань вільного пересування людей, активізація співпраці правоохоронних структур, економічна і гуманітарна взаємодія.

«Поза сумнівом, досягнення політичного врегулювання Придністровського конфлікту зажадає непростих компромісів із обох сторін. Переконаний, що перешкоди слід долати тільки спільними зусиллями», - сказав Кожара.