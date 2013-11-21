ЗВТ Молдавії з ЄС погіршить для Придністров'я умови збуту товарів

Створення Молдавією з Євросоюзом зони вільної торгівлі (ЗВТ) загрожує ризиками для Придністров'я, заявив голова Верховної Ради (парламенту) невизнаної республіки Михайло Бурла в четвер на зустрічі з делегацією ЄС, повідомила парламентська прес-служба.

Передбачається, що на саміті країн "Східного партнерства" у Вільнюсі наприкінці листопада 2013 Молдавія парафує угоду про асоціацію з Євросоюзом. Ключовим елементом цієї угоди стане створення ЗВТ з ЄС. Якщо Придністров'я не увійде до ЗВТ разом з Молдавією, то його експорт у європейському напрямку може бути заблокований.

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"Ми вважаємо, що для Придністров'я є колосальні ризики. Вони стосуються будь-якого результату подій - як підписання цієї угоди, так і неучасті наших підприємств у ньому", - сказав Бурла.

За його словами, якщо - відповідно до угоди ЄС і Молдови про зону вільної торгівлі - для Придністров'я умови будуть погіршені, почнеться пошук нових ринків збуту. Спікер уточнив, що придністровські підприємства в будь-якому випадку повинні бути готові до цього, маючи в арсеналі різні варіанти маркетингового поведінки і пошуку нових ринків збуту.

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"Якщо навіть ми будемо торгувати з ЄС на загальних умовах, без преференційних режимів (це не говорить про те, що це неможливо), то ефективність діяльності наших підприємств буде набагато нижчою", - зазначив Бурла. Однак остаточні висновки можна буде зробити тільки після того, як Тирасполь ознайомиться з парафованими Молдавією і Євросоюзом документами, додав спікер.