Міліція може порушити кримінальну справу за пошкоджений мітингувальниками автомобіль СБУ

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що на момент інциденту міліції не було відомо хто саме перебував у цьому автомобілі.

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Також у міліцейському главку зазначили, що відповідно до чинного законодавства всі інциденти, які відбуваються стосовно або за участю співробітників правоохоронних органів, надалі за зібраними матеріалами досудового розслідування перебувають у компетенції органів прокуратури, які виносять остаточний вердикт.

Нагадаємо, 25 листопада біля Європейської площі активісти та політики, зокрема Арсеній Яценюк та Юрій Луценко, штурмували мікроавтобус, в якому, за їх словами, сиділи озброєні правоохоронці і вели прослуховування