Міліція може порушити кримінальну справу за пошкоджений мітингувальниками автомобіль СБУ
Столична міліція вивчає питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом пошкодження на Європейській площі увечері 25 листопада мітингувальниками автомобіля та нанесення тілесних ушкоджень співробітникам СБУ, які перебували в ньому.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що на момент інциденту міліції не було відомо хто саме перебував у цьому автомобілі.
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Також у міліцейському главку зазначили, що відповідно до чинного законодавства всі інциденти, які відбуваються стосовно або за участю співробітників правоохоронних органів, надалі за зібраними матеріалами досудового розслідування перебувають у компетенції органів прокуратури, які виносять остаточний вердикт.
Нагадаємо, 25 листопада біля Європейської площі активісти та політики, зокрема Арсеній Яценюк та Юрій Луценко, штурмували мікроавтобус, в якому, за їх словами, сиділи озброєні правоохоронці і вели прослуховування