Біля Євромайдану активісти та політики штурмують мікроавтобус (фото)
20:28, 25 листопада 2013Політика
2642 0
Біля Європейської площі активісти та політики, зокрема Арсеній Яценюк та Юрій Луценко, штурмують мікроавтобус, в якому, за їх словами, сидять озброєні правоохоронці і ведуть прослуховування.
Активісти намагаються перекинути машину / Фото : 24tv.ua
Як передає кореспондент УНІАН, це відбувається на тротуарі на вул. Трьохсвятительській.
На даний момент активістка Тетяна Чорновіл розбила люк на даху мікроавтобуса і залізла в нього. За нею намагаються потрапити в авто ще один активіст.
Читайте також: На Європейській площі тривають сутички, міліція застосувала шумові гранати, газ та кийки
Перед тим з автомобіля витягли чоловіка у цивільному. Його захищали міліціонери від натовпу. Він так і не назвався.
На даний час активісти намагаються перекинути машину, а міліціонери перешкоджають цьому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter