Біля Євромайдану активісти та політики штурмують мікроавтобус (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, це відбувається на тротуарі на вул. Трьохсвятительській.

На даний момент активістка Тетяна Чорновіл розбила люк на даху мікроавтобуса і залізла в нього. За нею намагаються потрапити в авто ще один активіст.

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Перед тим з автомобіля витягли чоловіка у цивільному. Його захищали міліціонери від натовпу. Він так і не назвався.

На даний час активісти намагаються перекинути машину, а міліціонери перешкоджають цьому.