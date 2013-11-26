Рибак у Канаді просив про спрощення візового режиму, а діаспора - про євроінтеграцію

Голова Верховної Ради Володимир Рибак наголошує на необхідності спрощення візового режиму між Україною та Канадою.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам в Оттаві Рибак сказав, що під час зустрічі з генерал-губернатором Канади Девідом Джонстоном обговорював це питання.

За словами Рибака, на зустрічі він сказав, що ”ми в 2005 році скасували всі візи для канадців, які їдуть в Україну, але ось навіть на прикладі делегації (йдеться про делегацію Верховної Ради, яка зараз перебуває у Канаді - УНІАН), що приїхала, - Канада надала нам одноразові візи».

«Я прошу, щоб візовий режим був спрощений, щоб більшість людей, простих людей мали можливість виїхати в інші держави і самі могли б оцінити ці стандарти життя по всіх напрямках», - додав голова ВР.

Читайте також: Рибак про Євромайдан: нормально, коли люди ходять на мітинги

Питання підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом було головним під час зустрічі Рибака з головою Конгресу українців Канади Павлом Гродом.

Грод наголосив, що «зараз найголовніше питання в українській громаді Канади» - питання підписання угоди між Україною та Європейським Союзом.

«Перед Україною зараз стоїть вибір шляху: чи то на Схід, чи на Захід. І, на жаль, ми бачимо, що Україна знову намагається бути посередині і може бути неуспішною і в одному, і в другому» - сказав Грод.

За словами голови Конгресу українців Канади, під час зустрічі з Рибаком «це була основна річ, про котру ми говорили».

«Ми чуємо від Президента України, що Україна вступає у європейську спільноту, але ми по діях парламенту і Кабінету міністрів бачимо, що вони дійсно якусь гру грають», - зауважив Грод і додав, що «саме це сьогодні від імені української громади висловлював спікерові».

За його словами, Рибак заявив, що питання не стоїть щодо підписання угоди, а йдеться лише про терміни, коли це буде зроблено. «І коли я запитався: коли, то він каже: ну, не знаю», - розповів Грод.

Голова Конгресу українців Канади також повідомив, що на запитання, чи готова Україна підписати угоду до п’ятниці, 29 листопада, як про це заявив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле, Рибак відповів: «Це є і можливо».

Грод повідомив, що в ряді міст Канади, зокрема, в Оттаві, Монреалі, Торонто, відбулися маніфестації на підтримку українського народу в його прагненні йти у Європу.