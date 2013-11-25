Рибак про Євромайдан: нормально, коли люди ходять на мітинги

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи ситуацію щодо акцій, які проходять на території України на підтримку ЄС.

За його словами, 24 листопада були різні мітинги, але всі вони були на підтримку співпраці з ЄС.

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В той же час Рибак додав, що мітинг, який організовували профспілки та промисловців і підприємці, також був за ЄС, але, разом з тим, на ньому пропонувалося уряду розглянути економічні відносини з Росією.

“Тому я не бачу нічого поганого, що люди висловлюють свої думки, що ЄС - це головне сьогодні для України”, - сказав голова ВР.

В той же час він підкреслив, що “треба з`ясувати всі питання, які є сьогодні в економічних відносинах з Росією і йти далі”.

Як повідомлялося, 21 листопада уряд України прийняв рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Це рішення викликало акції протестів у Києві, в регіонах України, а також за кордоном.

Зокрема, 24 листопада більше 100 тис. осіб взяли участь у мітингу в Києві, вимагаючи від влади України підписати Угоду про асоціацію з ЄС на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі 28-29 листопада.