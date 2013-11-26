Мітингувальники сьогодні збираються продовжити пікетування Кабміну

У вівторок, 26 листопада, о 9:00, продовжиться пікет Кабінету міністрів з вимогою підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, повідомляє ВО «Батьківщина».

О18:00 на Європейській площі відбудеться мітинг і концерт.

На тему: Міліція затримала двох осіб за штурм Кабміну, свободівці пікетують райвідділ МВС

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалось підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції громадян, невдоволених цим рішення уряду, відбуваються по всій Україні.