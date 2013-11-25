Міліція затримала двох осіб за штурм Кабміну, свободівці пікетують райвідділ МВС

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства, зазначив, що обох затриманих, за наявною у нього інформацією, доставили до Печерського райуправління столичної міліції і не виключено, що сьогодні їм судом буде обрано запобіжний захід.

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Як стало відомо наразі щонайменше 200 прихильників "Свободи" пікетують будівлю райуправління міліції, де перебувають затримані. При цьому вони перекрили рух по вул. Московській, на який розташований відділок. Правоохоронці просять пікетувальників не чинити протиправних дій та звільнити проїзну частину, але ті на заклики не реагують.

У ВО "Свобода" УНІАН повідомили, що 25 листопада 2013 року в київському метрополітені працівники міліції затримали активіста ВО "Свобода" Віталія Благодарного. Правоохоронці повідомили націоналістові, що його затримано "за участь в акціях протесту". Як зазначив нардеп-свободівець Андрій Іллєнко,"активістові "шиють" кримінальну справу і йому загрожує до 7 років позбавлення волі".

Слід також зазначити, що навколо райуправління зосереджена велика кількість бійців "Беркута", які оточили будівлю міліції.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час акцій біля Кабміну з боку протестуючих полетів запалений фаєр, а молодики з напівзакритими обличчями використовували газові балончики. Постраждало двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають – це справа рук провокаторів.

Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію. Оперативникам вже вдалося встановити імена, зараз їх шукають. Валерій Коряк, начальник ГУ МВС України в Києві пояснив, що міліція виконоуючи вимоги ст.14 закону «Про міліцію» використала один чи два раза спецзсіб «Терен 4М».

«Нам це дозволено коли є небезпека громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання шашок і сльозогінного газу з боку мітингувальників це не що інше як провокація. Це провокація щоб міліція застосувала силу і спровокувати масову бійку», - заявив він.

За фактом спроби штурму Кабміну відкрито кримінальне провадження.