ЄС не отримував від України пропозицій про компенсацію збитків від асоціації - Фюле

Про це повідомляє Комерсант-Україна з слів комісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле.

"Наскільки я пам'ятаю, від України було тільки два запити. Перший стосується одного виробника специфічної сталі, де вже діють антидемпінгові заходи з боку ЄС. Був також запит про одного виробника продовольчої групи, який зіткнувся з претензіями Росії з приводу безпеки продукції".

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Фюле виключив можливість того , що дискусія по компенсаційному пакету проходила без його участі. " Це входить в сферу моєї відповідальності " , - підкреслив він.

Окремо Фюле відреагував на відомості про те , що імплементація Угода про асоціацію дорого обійдеться Україні .

"В останні дні та години я чув різні суми , наприклад про те , що Україна вимагає суми близько $ 20 млрд , щоб адаптуватися до європейських стандартів. Це нонсенс! Я не визнаю такі цифри і не розумію , звідки вони взялися ! " - Заявив єврокомісар , відмовившись , втім , дати свою оцінку таких витрат .