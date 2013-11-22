ЄС запропонував Україні 1 млрд євро на модернізацію при необхідних 150-165 млрд - Азаров
Європейський Союз запропонував Україні виділити протягом 7-ми років компенсацію витрат на модернізацію виробництва, необхідну для приведення його до рівня стандартів ЄС один мільярд євро, тоді як за розрахунками українських експертів на ці цілі протягом 10 років знадобитися 150-165 мільярдів євро.
Про це Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив в ефірі програми Шустер live на телеканалі « Інтер».
Він також висловив незгоду з думкою європейського комісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле про те, що заява уряду про розмір необхідної компенсації є спекуляцією.
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«Пану Фюле потрібно познайомитися з цими розрахунками, які зробили наші провідні економісти. Це приблизно від 150 до 165 млрд євро за найскромнішими підрахунками. Ми звернулися до наших європейських партнерів і попросили їх надати нам допомогу з точки зору надання нам фінансової допомоги. Ось хтось говорить - підпишемо угоду і - відразу в Україну гроші потечуть рікою. Це теж не так, на превеликий жаль. Ті переговори, які ми вели, вони звелися до однієї цифри - один млрд євро протягом 7-ми років. Вражаюча цифра - так? Ну, ми взагалі-то й не розраховували на ці кредити», - заявив Азаров.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.
Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.