ЄС запропонував Україні 1 млрд євро на модернізацію при необхідних 150-165 млрд - Азаров

Про це Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив в ефірі програми Шустер live на телеканалі « Інтер».

Він також висловив незгоду з думкою європейського комісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле про те, що заява уряду про розмір необхідної компенсації є спекуляцією.

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«Пану Фюле потрібно познайомитися з цими розрахунками, які зробили наші провідні економісти. Це приблизно від 150 до 165 млрд євро за найскромнішими підрахунками. Ми звернулися до наших європейських партнерів і попросили їх надати нам допомогу з точки зору надання нам фінансової допомоги. Ось хтось говорить - підпишемо угоду і - відразу в Україну гроші потечуть рікою. Це теж не так, на превеликий жаль. Ті переговори, які ми вели, вони звелися до однієї цифри - один млрд євро протягом 7-ми років. Вражаюча цифра - так? Ну, ми взагалі-то й не розраховували на ці кредити», - заявив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.