У США закликають ввести санкції проти Януковича і чинної влади в Україні

Петиція з вимогою ввести санкції проти президента України Віктора Януковича з'явилася на сайті Білого дому у вівторок і до теперішнього часу зібрала 633 підписи.

Автори звернення незадоволені тим, що уряд України вирішив 21 листопада припинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. "Ми не можемо погодитися з тим, що президент України Віктор Янукович і його уряд відмовляють українському народу в праві зблизитися з західною цивілізацією", - заявляють автори.

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Вони вимагають від США ввести санкції проти особисто Януковича і членів його кабінету міністрів, включаючи заборону на в'їзд до США та ЄС, а також заморожування банківських рахунків пов'язаних з ними компаній.

Якщо петиція набере 100 тисяч голосів за 30 днів, вона надійде на розгляд Білого дому для складання офіційної відповіді. Адміністрація США не зобов'язана відповідати на такі петиції і не завжди це робить: так, звернення з вимогою помилувати колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена, що розповсюдив інформацію про програми стеження американських спецслужб, зібрало 140 тисяч підписів і вже п'ять місяців залишається без відповіді.