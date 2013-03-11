У Європі роздумують, чи допоможуть санкції проти української влади та олігархів

В інтерв'ю Deutsche Welle А.Пол зауважила, що заборона на в'їзд до країн Євросоюзу і заморожування банківських рахунків стане болючим ударом для представників нинішньої української влади та олігархів, якщо такі санкції справді запровадять. "Це буде для олігархів дуже нещасливим розвитком, і їх, напевне, сильно дратуватиме", - сказала вона.

Втім, експерт вважає, що такі заходи навряд чи допоможуть змінити внутрішню ситуацію в країні. Як приклад вона наводить Білорусь. "У випадку Мінська санкції нічого не змінили - не змінили політику Президента Олександра Лукашенка", - констатує А.Пол.

За її словами, нині Європейськи Союз навряд чи має якісь конкретні плани щодо санкцій відносно України, але ніхто не знає, що може статися вже наприкінці нинішнього року.

Якщо ситуація в Україні і надалі загострюватиметься, сказала аналітик, тоді питання санкцій може цілком з'явитися на порядку денному.

Водночас, за словами А.Пол, запровадження санкцій до України в цей конкретний момент може мати цілком зворотній ефект з огляду на мету, якої прагне досягти Євросоюз.

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"Саме сьогодні, мені здається, настав найбільш вирішальний період у відносинах між ЄС та Україною за всю їхню історію. Квітень буде особливо важливим місяцем. Брюссель нині намагається залучити настільки багато союзників всередині України, наскільки можливо. Тому запровадження заборони на в'їзд до ЄС у цей конкретний момент стало б контрпродуктивним кроком" - вважає А.Пол.

Deutsche Welle нагадує, що днями 20 французьких депутатів підписали петицію, в якій вимагають заборонити в'їзд на територію ЄС Рінату Ахметову та Вадиму Новінському. Свою вимогу депутати у Парижі обґрунтовують тим, що ці олігархи є головними спонсорами органів української влади, причетних до справи екс-прем’єра Юлії Тимошенко.