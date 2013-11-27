У Харкові прихильники Тимошенко просять її припинити голодування

У Харкові учасники мітингу з нагоди Дня народження екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, який проходить перед ЦКЛ “Укрзалізниця”, просять свого лідера припинити голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на мітингу заступник голова Харківської міської ВО “Батьківщина” Микола Пахнін.

“Ми просимо нашого лідера, її здоров'я дуже важливе, вона, безперечно, наш наступний Президент, Юля, не голодуй”, - закликав Пахнін.

Після цього учасники мітингу з усіх регіонів України почали скандувати “Юля, не голодуй!”.

У ці хвилини до лікарні прибули народні депутати України Андрій Кожем'якін та Роман Забзалюк.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського обласної ВО “Батьківщина” Юлія Германова, кілька хвилин тому до Тимошенко пустили її доньку та захисницю Євгенію Тимошенко, найближчим часом мають допустити захисника Тимошенко Сергія Власенка.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко, яка перебуває в лікарні "Укрзалізниці" у Харкові, 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 29 листопада.