Сьогодні Юлія Тимошенко відзначає свій день народження

Сьогодні, 27 листопада, свій п'ятьдесят третій день народження відзначає екс-прем'єр -міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває в лікарні "Укрзалізниці" у Харкові.

Це вже третій день народження, який Юлія Володимирівна зазначає за ґратами.

Як повідомляв УНІАН, донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко планує привітати матір з днем народження.

"Я рада, що я зможу використовувати своє законне право на побачення з нею, особливо, в її день народження", - сказала Євгенія Тимошенко. З її слів стало зрозуміло, що вона очікує провести довгострокове побачення з екс-прем'єром.

"Вже воно не буде довгостроковим, тому що два дні вже минули. Завтра (27 листопада - УНІАН) я буду з нею, а потім мені потрібно виїжджати до Вільнюса, тому у нас буде один день", - сказала донька Тимошенко.

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Нагадаємо, 25 листопада через введення карантину були скасовані короткострокові побачення Тимошенко з Арсенієм Яценюком, подружжям Луценко, а також довгострокове - з донькою Євгенією.

Тоді ж увечері стало відомо, що Тимошенко оголосила безстрокове голодування з вимогою до Президента України Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Вчора, 26 листопада, начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков повідомив, що екс-прем'єр-міністр зможе зустрітися зі своєю захисницею і дочкою Євгенією Тимошенко. Він зазначив, що Євгенія зможе прийти до матері не на довгострокове побачення, а як захисник.