У Тернополі міліція розслідує розміщення прапору ЄС на будівлі облради

За фактом розміщення на будівлі Тернопільської облради та облдержадміністрації прапору Євросоюзу міліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, провадження відкрито за ч. 1 ст. 338 ККУ (наруга над національними символами).

Депутат обласної ради Степан Барна, який після мітингу на Євромайдані 25 листопада вивісив прапор Євросоюзу на будівлі облради, пов’язує відкриття провадження із недостовірною публікацію на провладному сайті.

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«Мені уже міліціонери вручили повістку, причому зняли це на камеру. Вважаю, що мене просто хочуть залякати. Бо я встановив на фасаді 2 прапори: Євросоюзу та національний. Маю відео, яке це підтверджує. Однак місцевий провладний сайт написав, що я начебто зняв український прапор, а на його місце повісив прапор ЄС. Але в мене є також підтвердження начальника управління майнового комплексу облради про те, що на фасаді не висіли взагалі прапори. Чому не вивішені державні прапори – це вже до них питання», – зазначив у розмові з кореспондентом УНІАН Барна.

У повістці вказано, що Барна має з’явитися до слідчого 29 листопада у якості свідка.