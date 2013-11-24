Тернопільська молодь розпочала страйк

У Тернополі завтра молодь розпочинає страйк в навчальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час виступу на мітингу на Театральному майдані повідомив один з співорганізаторів молодіжного Євромайдану, представник «Пласту» Любомир Шимків.

«Відзавтра ми розгортаємо на майдані наметове містечко. Приводьте своїх знайомих на Євромайдан, адже тільки разом ми – сила. Просимо зголошуватися людей, які були б готові забезпечити харчі для жителів містечка, охорону», – сказав Шимків.

Він також закликав жителів Тернополя поширювати серед знайомих прапори та стрічки із символікою Євросоюзу, прикрашати ними свій одяг, робоче місце, під’їзди.

«Окрім цього, тернопільська молодь прийняла звернення англійською мовою до лідерів Європейських держав, а також до Президента США Барака Обами, в якому повідомляє, що українська молоді виступає за євроінтеграцію і очікує підписання угоди про Асоціацію з ЄС. Ці звернення ми розмістимо на їхніх акаунтах у соцмережах», – сказав Шимків.

У розмові з кореспондентом УНІАН він повідомив, що до участі в акції протесту в наметовому містечку на Театральному майдані зголосилися студентські активісти всіх вузів Тернополя.

«Ми розуміємо, що на студентів можуть чинити тиск, що можуть чинити тиск на ректорів. Але якщо таке буде, то супротив буде ще сильніший, оскільки напруга зараз суспільства дуже висока. Ми робимо ставку на масовість, бо масово ніхто студентів, викладачів чи вчителів за участь у страйку не звільнятиме. Розраховуємо, що у вівторок депутати обласної ради також приймуть звернення до керівників навчальних закладів міста та області щодо підтримки нашої акції і щоб нам не чинили перешкод», – сказав Шимків.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд ухвалив рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Після цього у багатьох містах розпочалися акції протесту.

Керівництво львівських вишів відкрито задекларувало свою підтримку студентству. Основними питаннями, які обговорила університетська спільнота, стали підтримка студентів у їхній діяльності, убезпечення від можливих провокацій та організація відпрацювань пропущених занять.