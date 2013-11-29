Соратники Тимошенко переконують її припинити голодування - Турчинов
Турчинов поскаржився, що до Тимошенко досі нікого не пускають.
Соратники екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко переконують її припинити голодування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу один з лідерів ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов.
За його словами, “сьогодні є проблема з ізоляцією нашого лідера”. Він зазначив, що до Тимошенко нікого не пускають, мотивуючи це карантином у лікарні.
“Водночас, безперечно, ми звертаємось до лідера, щоб вона припинила голодування в цій складній ситуації”, - сказав Турчинов.
Як повідомляв УНІАН, Тимошенко 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі.
Однак сьогодні, 29 листопада, Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.