Соратники Тимошенко переконують її припинити голодування - Турчинов

Соратники екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко переконують її припинити голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу один з лідерів ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов.

За його словами, “сьогодні є проблема з ізоляцією нашого лідера”. Він зазначив, що до Тимошенко нікого не пускають, мотивуючи це карантином у лікарні.

“Водночас, безперечно, ми звертаємось до лідера, щоб вона припинила голодування в цій складній ситуації”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко 25 листопада оголосила голодування на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті ”Східного партнерства” у Вільнюсі.

Однак сьогодні, 29 листопада, Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.