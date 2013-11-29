Євромайдани не розганятимуть, якщо туди ходити без балончиків і кийків - Пшонка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказав генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

“Ніякого розгону Євромайдану, мітингів, мирних демонстрацій у такій правовій демократичній державі, як Україна, не буде”, - сказав Пшонка.

“Якщо це все витримується в нормі закону”, - одразу ж додав генпрокурор.

Пшонка наголосив, що на Євромайдані у Києві є люди, які провокують конфліктну ситуацію, приходячи на площу зі сльозоточивим газом, кийками тощо.

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Генпрокурор підкреслив, що правоохоронці будуть адекватно реагувати на такі випадки.

“Якщо будуть порушення, буде адекватне реагування”, - сказав Пшонка.

Він зазначив, що на цей час уже є затримані, встановлюються й інші особи, причетні до цих подій. Генпрокурор наголосив, що у разі порушення закону, будуть відкриватися кримінальні провадження, у яких буде судова перспектива.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада координатори Євромайдану повідомили, що для бійки на Майдані Незалежності у Києві у п’ятницю наймають людей за 230 гривень за годину.

Про це повідомив Віктор Андрусів – координатор волонтерської охорони Євромайдану, який став свідком відповідної розмови та сам сконтактував з організаторами цього, передає «Українська правда». За його словами, групу збирають на п’ятницю, 29 листопада, "битися" з 17 години. За це обіцяють 230 гривень на годину. Збирають, за словами Андрусіва, загалом 2 000 осіб.

Водночас, на сторінці ЄвроМайдан ‏опубліковано попередження: "Увага! Сьогодні та завтра на #ЄвроМайдан можливі провокації! Будьте обережні та поширюйте цю інформацію!".

Сьогодні, 29 листопада, у центрі Києва серед протестувальників за євроінтеграцію ходять молодики з залізними трубами, оснащені державною символікою. Про це повідомив "Українській правді" очевидець.

"Я побачив їх біля кавового апарата, люди із залізними трубами – в одного вона випала з рукава й уже не було сенсу приховувати. Їх багато", - сказав свідок подій.

"У всіх однакові чорні залізні труби, важкі", - наголосив він.

За його словами, деякі з цих молодиків – усередині юрби на Європейській площі, інші пішли убік Майдану Незалежності й "дуже організовано розійшлися, віялом" – одні ліворуч, інші праворуч, "усі з символікою державною".

"Сфотографував людей 8-м, але їх багато… Усі молоді, звичайні "тітушки". Вони скрізь – і в "Глобусі", і в переході, злилися з юрбою (протестувальників)", - додав співрозмовник.

Як відомо, через відмову керівництва країни асоціюватися з ЄС по всій Україні проходять акції протесту, так звані "Євромайдани".

Сьогодні, 29 листопада, Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.